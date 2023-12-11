В Одесі затримали працівника ТЦК, який за $10 тис. допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. ФОТО

Чоловік пропонував військовослужбовцям визнати їх непридатними до служби за станом здоров’я або допомогти оформити опікунство над людиною з інвалідністю.

Про це повідомляють у поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією слідства, зловмисник проходив службу у ТЦК та СП в Одесі. Разом зі своїм братом він отримав 7 тисяч доларів, за які мав допомогти зі звільненням зі служби військовозобов’язаного чоловіка.

Також слідчі встановили, що перебуваючи на посаді в іншому територіальному центрі комплектування на Одещині зловмисник самостійно знайшов військовозобов’язаного чоловіка, який хотів втекти з України. За 10 тисяч доларів працівник ТЦК обіцяв допомогти з оформленням опікунства над людиною з інвалідністю або ж оформити його, як непридатного до служби за станом здоров’я.

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Таким чином ухилянт міг би безперешкодно виїхати з України в умовах дії воєнного стану. Затримали зловмисника після того, як він отримав завдаток у розмірі 100 доларів на свій криптогаманець.

Працівнику ТЦК повідомили про підозру у незаконному переправлені через кордон та в отриманні хабаря. Йому загрожує до 9 років ув’язнення із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією майна.

Наразі чоловік перебуває під вартою, однак може вийти під заставу у розмірі 214 тисяч гривень.

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Також про підозру повідомили брату зловмисника. За отримання неправомірної вигоди його можуть покарати штрафом у розмірі від 34 до 85 тисяч гривень, або ув’язнити на термін від 2 до 5 років.