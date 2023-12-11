До 15 років за ґратами засуджено агента РФ, який "полював" на військові аеродроми та полігони Одещини, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який розвідував місця базування та переміщення Сил оборони на Одещині.

Про це повідомляє Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Передусім він намагався виявити і передати окупантам точні координати можливих пунктів дислокації військових аеродромів та навчальних центрів ЗСУ на території регіону. Також він "звертав увагу" на місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських захисників у різних районах області.



У разі отримання розвідданих загарбники планували використати їх для планування нових та коригування повторних повітряних атак на Одещину, в тому числі із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed", - йдеться в повідомленні.



Однак, як зазначається, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії і затримали його у серпні 2022 року. Тим самим було зірвано реалізацію ворожих планів з підготовки серії повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах в області.

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За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.



Як встановило слідство, засудженим є працівник однієї з місцевих лікарень, який мав прокремлівські погляди і періодично оприлюднював їх на сторінках російських Телеграм-каналів. Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які влітку минулого року дистанційно завербували його через спілкування в популярному месенджері.



Для збору розвідінформації зрадник самостійно об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця базування або маршрути руху українських військ.

Отримані відомості він передавав агресору у вигляді позначення локацій українських об’єктів на електронних картах з детальним описом, зокрема щодо орієнтовної кількості особового складу і техніки Сил оборони.



На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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