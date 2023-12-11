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Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж

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Під час проведення так званої "бурштинової операції" поліцейські викрили на Рівненщині сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Національної поліції.

"Поліцейські викрили сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ. Їхня протиправна діяльність мала кілька напрямків: незаконний видобуток, скупка каміння, обробка та збут", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб не привертати до себе зайву увагу, деякі з учасників організували мініцехи у своїх помешканнях. Оброблений бурштин збували за кордон.

На місці нелегального видобутку викопної скам'янілої смоли правоохоронці викрили трьох учасників групи. Поблизу них були розташовані саморобні помпи з приєднаними шлангами та були вириті ями.

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"У ході обшуків у "чорних копачів" оперативники та слідчі вилучили понад 200 кілограмів бурштину-сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи",  - зазначили в Нацполіції.

Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 01
Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 02
Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 03
Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 04

Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 05

Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 06

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    ідуть роки...міняються президенти, очільники МВС, депутати, мери і уся інша *****...з цим бурштином як було так і є....
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Осінню здибався з одним бувшим робітником-копачем з Рівненщини. Він розповідав, що основні гроші йдуть на поліцію, місцеве громадське управління, трохи до лісгоспу. Власник бізнесу проплачує наверх за кількість помп та днів безпосередньої роботи бригади. Тіпо ,, за дозвіл,, А цей випадковий співрозмовник, як найманий робітник, одержував від 800 гр до 4000 в день в залежності від найденого бурштину. Казав що робота дуже тяжка фізично.
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Тобто , якщо підрахувати кошторис дій ПОЛИЦІІ ( транспорт, зарплата і т п) - то бюджет України ще і в минусі.

    А ЯКЩО БИ РОЗКУЛАЧИЛИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ( ОПЗЖ , олигархів , і т п) - то в бюджет би надійшли нормальні кошти.

    но у влади нема яіць
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