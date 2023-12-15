Зеленський вшанував пам’ять полеглих воїнів на Личаківському кладовищі у Львові. ФОТОрепортаж

15 грудня президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львова ушанував пам’ять захисників України.

Про це повідомили на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський разом з керівництвом Офісу Президента поклали квіти на могили Героїв, похованих на Марсовому полі Личаківського кладовища. Це солдати й сержанти, які загинули в боях із російськими окупантами навесні 2022 року та на початку 2023-го.

"Зокрема, учасники церемонії вшанували пам’ять львів’янина Максима Василькевича, який три роки виконував бойові завдання в районі проведення АТО на сході України, а після широкомасштабного вторгнення РФ повернувся з-за кордону та боровся з ворогом у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка; уродженця Рубіжного Луганської області Олексія Льона, який воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила; майстра спорту міжнародного класу зі стрільби з лука, молодшого сержанта 24-ї ОМБр Дмитра Сидорука", - йдеться у повідомленні.

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Глава держави також поспілкувався з матір’ю лейтенанта Павла Щербини, який був командиром окремого гранатометного взводу, брав участь у звільненні Херсона, а згодом воював на Бахмутському напрямку. Загинув 15 грудня 2022 року.

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