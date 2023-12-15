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Зеленський вшанував пам’ять полеглих воїнів на Личаківському кладовищі у Львові. ФОТОрепортаж

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15 грудня президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львова ушанував пам’ять захисників України.

Про це повідомили на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський разом з керівництвом Офісу Президента поклали квіти на могили Героїв, похованих на Марсовому полі Личаківського кладовища. Це солдати й сержанти, які загинули в боях із російськими окупантами навесні 2022 року та на початку 2023-го.

Зеленський вшанував пам’ять полеглих воїнів на Личаківському кладовищі у Львові 01

"Зокрема, учасники церемонії вшанували пам’ять львів’янина Максима Василькевича, який три роки виконував бойові завдання в районі проведення АТО на сході України, а після широкомасштабного вторгнення РФ повернувся з-за кордону та боровся з ворогом у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка; уродженця Рубіжного Луганської області Олексія Льона, який воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила; майстра спорту міжнародного класу зі стрільби з лука, молодшого сержанта 24-ї ОМБр Дмитра Сидорука", - йдеться у повідомленні.

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Зеленський вшанував пам’ять полеглих воїнів на Личаківському кладовищі у Львові 02

Глава держави також поспілкувався з матір’ю лейтенанта Павла Щербини, який був командиром окремого гранатометного взводу, брав участь у звільненні Херсона, а згодом воював на Бахмутському напрямку. Загинув 15 грудня 2022 року.

Зеленський вшанував пам’ять полеглих воїнів на Личаківському кладовищі у Львові 03

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Прямі наслідки некомпетентного Шмарклі в підготовці до вторгнення.
  • Aleks Wav
    Ги! Єрмак зелю на шворці всюди водить!
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Кров загиблих також на руках тих хто не готував належним чином країну до війни. Хто казав "війни не буде, не нагнітайте". Хто не робив оборонні лінії, хочаб як рашисти - "лінія Суровікіна". Хто розминовував Південь України.
    А хто це був а Вова?
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