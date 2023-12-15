В Росії створили морський дрон. Він схожий на український. ФОТО

Російська компанія KMZ представила ударний морський безпілотник "Одуванчик". Його конструкція схожа на конструкцію українських дронів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Мілітарний.

Безпілотник представив Кінгісеппський машинобудівний завод KMZ (Санкт-Петербург), що спеціалізується на виробництві катерів для силових структур Росії та морських дронів.

Дрон, абревіатура якого розшифровується як "быстроходный безэкипажный катер-носитель", був замовлений міністерством оборони РФ у кількості десяти бортів для проведення випробувань. Їх збираються провести безпосередньо в зоні бойових дій проти України.

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Російський дрон "Одуванчик"

Морський дрон Magura V5 ВМС України

Конструктивно російський безпілотник дуже схожий на українські моделі, але має низку ключових відмінностей. Це може свідчити про те, що перед ним можуть бути поставлені зовсім інші задачі.

Так, на корпусі безпілотнику відсутні видимі антени засобів зв’язку, а також оптичні пристрої спостереження та наведення на ціль.

Відсутність камери, ймовірно, не дозволить використовувати безпілотник проти маневрених надводних цілей. Однак можна припустити, що його призначенням стане нанесення ударів по статичним об’єктам, таким як мости та порти.

Представники KMZ заявляють, що безпілотник може нести бойову частину або інше корисне навантаження вагою до 600 кілограмів. Для порівняння, безпілотник SeaBaby, яким було уражено Кримський міст у липні 2023 року, мав на борту 850 кг вибухівки.

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Безпілотний катер може долати відстань у 200 кілометрів на швидкості до 80 км/год. Цього достатньо для нанесення ударів по Одесі у випадку запуску із Криму. Крім того, не виключено, що їх можна буде запускати із суден вже у морі.

У той же час незрозуміло як відбуватиметься його управління без супутникового зв’язку, адже відповідних антен не було помічено на борту.

Можна припустити, що росіяни для цього використали інерційну систему з корекцією по сигналам GPS, як у безпілотниках Shahed-136. Також не можна виключати вірогідність використання дронів-ретрансляторів зв’язку.