Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування. ФОТОрепортаж

Уряд Республіки Корея за сприяння посольства передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії "DOK-ING" у межах гуманітарної допомоги.

Про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Республіці Корея, передає Цензор.НЕТ.

"В рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій в якості гуманітарної допомоги 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії "DOK-ING", – зазначило українське представництво.

Станом на сьогодні техніка прибула в пункт призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, які беруть участь в процесі гуманітарного розмінування деокупованої території України.

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