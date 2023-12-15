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Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування. ФОТОрепортаж

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Уряд Республіки Корея за сприяння посольства передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії "DOK-ING" у межах гуманітарної допомоги.

Про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Республіці Корея, передає Цензор.НЕТ.

"В рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій в якості гуманітарної допомоги 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії "DOK-ING", – зазначило українське представництво.

Станом на сьогодні техніка прибула в пункт призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, які беруть участь в процесі гуманітарного розмінування деокупованої території України.

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Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування 01
Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування 02
Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування 03
Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування 04
Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування 05
Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування 06
Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування 07

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