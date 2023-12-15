Литва відремонтувала для України пошкоджені на фронті танки Leopard 2. ФОТО

Литва відремонтувала перші танки Leopard 2, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні. Невдовзі їх повернуть на фронт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Литви.

Роботу відремонтованих танків було продемонстровано на полігоні в Гайжюнай литовської армії (у Йонавському районі).

"Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою. Сьогодні ми можемо побачити, який вигляд має відремонтований і відроджений потужний танк, який незабаром буде повернуто Україні", - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

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Однак скільки саме техніки було відремонтовано в Литві, не повідомляється.

Відомо, що ремонтом танків займається компанія Little Defense Services (LDS). Ремонтувати Leopard компанія почала у жовтні цього року. Крім Литви, ремонтом танків Leopard для України займається Польща.

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