Литва відремонтувала для України пошкоджені на фронті танки Leopard 2. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Литви.
Роботу відремонтованих танків було продемонстровано на полігоні в Гайжюнай литовської армії (у Йонавському районі).
"Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою. Сьогодні ми можемо побачити, який вигляд має відремонтований і відроджений потужний танк, який незабаром буде повернуто Україні", - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.
Однак скільки саме техніки було відремонтовано в Литві, не повідомляється.
Відомо, що ремонтом танків займається компанія Little Defense Services (LDS). Ремонтувати Leopard компанія почала у жовтні цього року. Крім Литви, ремонтом танків Leopard для України займається Польща.