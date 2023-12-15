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Десантники на фронті отримали шість вантажівок DAF та лазне-пральні комплекси. ФОТОрепортаж

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Петро Порошенко на східному фронті передав партію техніки у підрозділи Десантно-штурмових військ.

Десантники на фронті отримали шість вантажівок DAF та лазне-пральні комплекси 01

Про це пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми знову на фронті. Приїхали до тих, завдяки кому Україна отримала "зелене світло" щодо початку переговорів про вступ в ЄС, до наших військових", – говорить пʼятий Президент.

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Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа Громад" звершив комплектування Десантно-штурмових військ лазне-пральними комплексами. Під час поїздки на східний фронт Порошенко передав шість фінальних комплексів, і тепер усі підрозділи ДШВ на рівні батальйонів мають можливість прийняти душ і випрати форму. У лінійні штурмові бригади, і артилеристи, розвідка та управління, логістика та забезпечення передали 74 комплекси, а загалом для ЗСУ їх зробили вже понад сотню.

Десантники на фронті отримали шість вантажівок DAF та лазне-пральні комплекси 02

І це далеко не кінець – каже Петро Порошенко. Бо на виробничих майданчиках волонтерів чекають своєї черги ще 75 контейнерів.

Десантники на фронті отримали шість вантажівок DAF та лазне-пральні комплекси 03

"Перший етап зроблений, і ми далі переходимо на повне забезпечення Сухопутних військ, морської піхоти, Повітряних сил, інших підрозділів. Але десантники перші, бо вони перші в бою і першими мають бути по рівню нашого забезпечення", – говорить Порошенко.

Десантники на фронті отримали шість вантажівок DAF та лазне-пральні комплекси 04
Десантники на фронті отримали шість вантажівок DAF та лазне-пральні комплекси 05

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Десантникам також передали шість потужних вантажівок DAF YA, які профінансувала "Європейська Солідарність". Вони оснащені для перевезення особового складу, також з допомогою крану-маніпулятора можуть за лічені завантажити-розвантажити боєкомплект для артилерії.

"Поки вся Україна і українці затримали дихання, чекаючи рішення в США про фінансування і зброю, наша справа — допомагати фронту", – наголошує Петро Порошенко.

Топ коментарі

  • Wild MadDog
    Верховний Головнокомандувач ЗСУ з 2014 Петро Порошенко робить реальні справи для фронту та задля Перемоги.
    Ніхто не в змозі перешкодити чи завадити. Обливати брудом можуть тільки слабі на голову або ж вороги...
    Слава ЗСУ! Слава Україні!
  • Погрібний Олександр
    Ось, що значить бути Президентом!
    І порівняйте з преЗЕдентом, який прикидається військовим.
  • Луиза Пивдень
    Велика Подяка Петро Олексійовичу, Пане Президенте Вам
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