РПЦ випустила "Патріарший календар" з єпископами УПЦ МП. ФОТО
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Російська православна церква випустила "Патріарший календар", куди увійшли усі єпископи Української православної церкви (МП).
Про це повідомив Євстратій (Зоря), архієрей Православної церкви України, інформує Цензор.НЕТ.
"У Мск випустили "Патріарший календар" - офіційне видання РПЦ, де всі діючі єпископи тієї структури, яка себе називає "незалежною УПЦ" - описані саме як архієреї Московського Патріархату.
Чи хтось із них ПИСЬМОВО І ОФІЦІЙНО заперечив/заперечить свою приналежність до МП?
І зверніть увагу - ані митрополита Симеона (Шостацького), ані митрополита Олександра (Драбинка), які раніше були архієреями МП - НЕМАЄ в календарі. Бо вони, на відміну від тих, чиї фото нижче можна бачити, РЕАЛЬНО розірвали свою підлеглість Моспатріархії", - написав митрополит ПЦУ.