РПЦ випустила "Патріарший календар" з єпископами УПЦ МП. ФОТО

Російська православна церква випустила "Патріарший календар", куди увійшли усі єпископи Української православної церкви (МП).

Про це повідомив Євстратій (Зоря), архієрей Православної церкви України, інформує Цензор.НЕТ.





"У Мск випустили "Патріарший календар" - офіційне видання РПЦ, де всі діючі єпископи тієї структури, яка себе називає "незалежною УПЦ" - описані саме як архієреї Московського Патріархату.

Чи хтось із них ПИСЬМОВО І ОФІЦІЙНО заперечив/заперечить свою приналежність до МП?

І зверніть увагу - ані митрополита Симеона (Шостацького), ані митрополита Олександра (Драбинка), які раніше були архієреями МП - НЕМАЄ в календарі. Бо вони, на відміну від тих, чиї фото нижче можна бачити, РЕАЛЬНО розірвали свою підлеглість Моспатріархії", - написав митрополит ПЦУ.

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