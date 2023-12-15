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РПЦ випустила "Патріарший календар" з єпископами УПЦ МП. ФОТО

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Російська православна церква випустила "Патріарший календар", куди увійшли усі єпископи Української православної церкви (МП).

Про це повідомив Євстратій (Зоря), архієрей Православної церкви України, інформує Цензор.НЕТ.

РПЦ випустила Патріарший календар з єпископами УПЦ МП 01
РПЦ випустила Патріарший календар з єпископами УПЦ МП 02

"У Мск випустили "Патріарший календар" - офіційне видання РПЦ, де всі діючі єпископи тієї структури, яка себе називає "незалежною УПЦ" - описані саме як архієреї Московського Патріархату.

Чи хтось із них ПИСЬМОВО І ОФІЦІЙНО заперечив/заперечить свою приналежність до МП?

І зверніть увагу - ані митрополита Симеона (Шостацького), ані митрополита Олександра (Драбинка), які раніше були архієреями МП - НЕМАЄ в календарі. Бо вони, на відміну від тих, чиї фото нижче можна бачити, РЕАЛЬНО розірвали свою підлеглість Моспатріархії", - написав митрополит ПЦУ.

РПЦ випустила Патріарший календар з єпископами УПЦ МП 03

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РПЦ випустила Патріарший календар з єпископами УПЦ МП 04
РПЦ випустила Патріарший календар з єпископами УПЦ МП 05
РПЦ випустила Патріарший календар з єпископами УПЦ МП 06
РПЦ випустила Патріарший календар з єпископами УПЦ МП 07
РПЦ випустила Патріарший календар з єпископами УПЦ МП 08

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РПЦ випустила Патріарший календар з єпископами УПЦ МП 09

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Топ коментарі

  • Natalia Linnik
    Календар сатаністів
  • три - пятнадцать
    нема ніякої УПЦ МП - є кацапняча фсб церква в Україні...
  • Старый зольдат
    Какое приложение к трудам старика Чезаре!
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