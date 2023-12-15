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"Дедушкины сказки", кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Єдине, що залишилось у росіян

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гучна заява

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив, що балотуватиметься на президентських виборах РФ

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Світ чекає...

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Вистачило кожному

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Сталося диво

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Лозунг сучасної росії

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Усе просто...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц попросив Орбана вийти випити кави. Так ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про членство, - Politico

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Так і було...

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Скоро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін визнав неспроможність російської влади впоратися зі зростанням цін на яйця

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Діалог на росії

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Росія почне імпортувати яйця з Азербайджану та Туреччини через рекордне зростання цін

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Хто наступний?

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Остання подорож...

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Росіян - можна!

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Сторінки історії

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Влучне призначення

Читайте на "Цензор.НЕТ":  У Росії призначили нового командира знищеного Україною у 2022 році крейсера "Москва", - ГУР. ДОКУМЕНТ

Дедушкины сказки, кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 16

Демократія по-російські

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