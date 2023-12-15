"Дедушкины сказки", кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Єдине, що залишилось у росіян
Гучна заява
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив, що балотуватиметься на президентських виборах РФ
Світ чекає...
Вистачило кожному
Сталося диво
Лозунг сучасної росії
Усе просто...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц попросив Орбана вийти випити кави. Так ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про членство, - Politico
Так і було...
Скоро
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін визнав неспроможність російської влади впоратися зі зростанням цін на яйця
Діалог на росії
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія почне імпортувати яйця з Азербайджану та Туреччини через рекордне зростання цін
Хто наступний?
Остання подорож...
Росіян - можна!
Сторінки історії
Влучне призначення
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії призначили нового командира знищеного Україною у 2022 році крейсера "Москва", - ГУР. ДОКУМЕНТ
Демократія по-російські
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