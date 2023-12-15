"Дедушкины сказки", кава для Орбана, росіяни без яєць. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Єдине, що залишилось у росіян

Гучна заява

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив, що балотуватиметься на президентських виборах РФ

Світ чекає...

Вистачило кожному

Сталося диво

Лозунг сучасної росії

Усе просто...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц попросив Орбана вийти випити кави. Так ухвалили рішення про початок переговорів з Україною про членство, - Politico

Так і було...

Скоро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін визнав неспроможність російської влади впоратися зі зростанням цін на яйця

Діалог на росії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія почне імпортувати яйця з Азербайджану та Туреччини через рекордне зростання цін

Хто наступний?

Остання подорож...

Росіян - можна!

Сторінки історії

Влучне призначення

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії призначили нового командира знищеного Україною у 2022 році крейсера "Москва", - ГУР. ДОКУМЕНТ

Демократія по-російські

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