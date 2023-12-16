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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 344 820 осіб (+930 за добу), 5720 танків, 8100 артсистем, 10667 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 344 820 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 344820 (+930) осіб,

танків - 5720 (+14) од,

бойових броньованих машин - 10667 (+13) од,

артилерійських систем - 8100 (+1) од,

РСЗВ - 920 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12),

крилаті ракети - 1609 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11) од,

спеціальна техніка - 1190 (+1)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 344 820 осіб (+930 за добу), 5720 танків, 8100 артсистем, 10667 броньованих машин 01

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3583 день москальсько-української війни.
    40! одиниць техніки та 930!! чумардосів.
    Арта 1, броня 27!, логістика 11.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
    Чумардоси і броня радують, все решта просіло.
    Арта закрила чергову сотню.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 344 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Допомогаємо ЗСУ! Не розслабляємось!
    Окопні свічки, хім.грілки, теплі в'язані шкарпетки. Зараз в окопах холодно.
    В кого руки із дупи - просто донатимо!!!
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