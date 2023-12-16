Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 344 820 осіб (+930 за добу), 5720 танків, 8100 артсистем, 10667 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 344 820 російських загарбників.