Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 344 820 осіб (+930 за добу), 5720 танків, 8100 артсистем, 10667 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 344 820 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 344820 (+930) осіб,
танків - 5720 (+14) од,
бойових броньованих машин - 10667 (+13) од,
артилерійських систем - 8100 (+1) од,
РСЗВ - 920 (+0) од,
засоби ППО - 605 (+0) од,
літаків - 324 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12),
крилаті ракети - 1609 (+1),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11) од,
спеціальна техніка - 1190 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.