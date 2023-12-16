Партизани підірвали автівку з російським офіцером у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО
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У тимчасово окупованому Маріуполі сили спротиву підірвали автомобіль, в якому перебував російський офіцер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Як він зазначив, маріупольський спротив підірвав в автівці російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів. Це сталося по вул. Нестерова в Приморському районі (так зване с. Кіровка). Офіцер перебуває в лікарні Маріуполя.
"Сам підрив стався синхронно з вибухами Маріупольською Бавовною, що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації", - написав Андрющенко.