Партизани підірвали автівку з російським офіцером у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі сили спротиву підірвали автомобіль, в якому перебував російський офіцер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як він зазначив, маріупольський спротив підірвав в автівці російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів. Це сталося по вул. Нестерова в Приморському районі (так зване с. Кіровка). Офіцер перебуває в лікарні Маріуполя.

"Сам підрив стався синхронно з вибухами Маріупольською Бавовною, що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації", - написав Андрющенко.

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