"Нормального бюджету на ЗСУ досі нема!": під КМДА відбувається акція протесту "Гроші на ЗСУ". ФОТО

Сьогодні, 16 грудня, під будівлею КМДА в центрі Києва відбувається акція протесту "Гроші на ЗСУ".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, люди прийшли з плакатами на акцію протесту, щоб нагадати владі міста, що у столичному бюджеті не закладено коштів на допомогу та підтримку наших військових. Мітингувальники закликають владу Києва перерозподілити статті витрат і спрямувати кошти не на бруківку і непотрібні зараз інфраструктурні проєкти, а по-максимуму на купівлю дронів та допомогу ЗСУ.

За оцінками нашого кореспондента, на акції присутні близько 300 осіб. Є також представники поліції, але вони просто спостерігають за тим, що відбувається.

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