"Нормального бюджету на ЗСУ досі нема!": під КМДА відбувається акція протесту "Гроші на ЗСУ". ФОТО
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Сьогодні, 16 грудня, під будівлею КМДА в центрі Києва відбувається акція протесту "Гроші на ЗСУ".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, люди прийшли з плакатами на акцію протесту, щоб нагадати владі міста, що у столичному бюджеті не закладено коштів на допомогу та підтримку наших військових. Мітингувальники закликають владу Києва перерозподілити статті витрат і спрямувати кошти не на бруківку і непотрібні зараз інфраструктурні проєкти, а по-максимуму на купівлю дронів та допомогу ЗСУ.
За оцінками нашого кореспондента, на акції присутні близько 300 осіб. Є також представники поліції, але вони просто спостерігають за тим, що відбувається.