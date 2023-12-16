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"Нормального бюджету на ЗСУ досі нема!": під КМДА відбувається акція протесту "Гроші на ЗСУ". ФОТО

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"Нормального бюджету на ЗСУ досі нема!": під КМДА відбувається акція протесту "Гроші на ЗСУ". ФОТО
Сьогодні, 16 грудня, під будівлею КМДА в центрі Києва відбувається акція протесту "Гроші на ЗСУ".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, люди прийшли з плакатами на акцію протесту, щоб нагадати владі міста, що у столичному бюджеті не закладено коштів на допомогу та підтримку наших військових. Мітингувальники закликають владу Києва перерозподілити статті витрат і спрямувати кошти не на бруківку і непотрібні зараз інфраструктурні проєкти, а по-максимуму на купівлю дронів та допомогу ЗСУ.

За оцінками нашого кореспондента, на акції присутні близько 300 осіб. Є також представники поліції, але вони просто спостерігають за тим, що відбувається.

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Нормального бюджету на ЗСУ досі нема!: під КМДА відбувається акція протесту Гроші на ЗСУ 01
Нормального бюджету на ЗСУ досі нема!: під КМДА відбувається акція протесту Гроші на ЗСУ 02
Нормального бюджету на ЗСУ досі нема!: під КМДА відбувається акція протесту Гроші на ЗСУ 03
Нормального бюджету на ЗСУ досі нема!: під КМДА відбувається акція протесту Гроші на ЗСУ 04

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Топ коментарі

  • Olga A 6130c05e
    Йдіть на Банкову, уроди!
  • Nik Home a1ad6e59
    Офігіти!
    Кличко винуватий що зе-гниди захопили владу.
  • а ес c5e83b5a
    ну так їх банкова і зібрала
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