Доба на Донеччині: під вогнем Костянтинівка і Курахове, є пошкодження. ФОТО
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Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, на Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка. У Кураховому пошкоджено 3 будинки та численні торговельні павільйони.
"На Горлівському напрямку пошкоджено 5 будинків у Часовоярській громаді, обстріляна Роздолівка Соледарської громади.
На Лисичанському напрямку у Серебрянці Сіверської громади обстріляні три вулиці. Зафіксовано 4 обстріли Лиманської громади", - йдеться у повідомленні.