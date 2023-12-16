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Доба на Донеччині: під вогнем Костянтинівка і Курахове, є пошкодження. ФОТО

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Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка. У Кураховому пошкоджено 3 будинки та численні торговельні павільйони.

"На Горлівському напрямку пошкоджено 5 будинків у Часовоярській громаді, обстріляна Роздолівка Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку у Серебрянці Сіверської громади обстріляні три вулиці. Зафіксовано 4 обстріли Лиманської громади", - йдеться у повідомленні.

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Доба на Донеччині: під вогнем Костянтинівка і Курахове, є пошкодження 01
Доба на Донеччині: під вогнем Костянтинівка і Курахове, є пошкодження 02
Доба на Донеччині: під вогнем Костянтинівка і Курахове, є пошкодження 03

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