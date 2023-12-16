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У Києві демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець". ФОТО

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У Дарницькому районі Києва демонтували ще один пам’ятник – екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Департаменті територіального контролю міста Києва

"Сьогодні бригада фахівців Комунальне підприємство "Київблагоустрій" за допомогою техніки здійснили демонтаж конструкції памʼятника героїчному екіпажу бронепоїзда "Таращанець", 1974, що розташований в сквері між вул. К. Заслонова та вул. Ялтинською в Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

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У Києві демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда Таращанець 01
У Києві демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда Таращанець 02

У Києві демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда Таращанець 03

Парк "Таращанець" – парк в Дарницькому районі міста Києва, створений 1963 року. Назву отримав на честь радянського бронепоїзда "Таращанець", який у серпні 1919 року майже шість діб захищав від денікінців Донецький залізничний вузол, бійці не стали здаватись у полон, підірвали бронепоїзд та загинули.

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    А зберігати чого? На переплавку! Чи дехто очікує, щоб знову поставити? Червоні кацапи оборолялися від білих кацапів. На українській території, яку хотіли захопити. Нафіг нам такі па'ятники зберінати?
  • віктор федорович 31ee1569
    У Києві демонтували пам'ятник екіпажу РОСІЙСЬКОГО(!) бронепоїзда "Таращанець".
  • Rostyslav Komarnytsky
    Юрка Коцюбинського, сина відомого творця "Фати Моргани", а ще зіц-командувача червоними армійцями я б українцем не вважав. Формально він був старшим, коли ці армійці грабували Київ і чинили масакру щодо киян-українців.
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