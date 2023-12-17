Минулої доби окупанти обстріляли 21 населений пункт Запорізької області, є поранені. ФОТОрепортаж

174 удари завдали військовослужбовці РФ по населених пунктах Запорізької області минулої доби.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Полтавки, Малої Токмачки, Роботиного та Малих Щербаків, а також 36 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Роботиному, Новодарівці, Білогір'ю, Левадному, Червоному, Чарівному, Гуляйпільському й Малих Щербаках.

129 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст і сіл, зокрема Оріхова, Новоданилівки, Новоандріївки, Преображенського, Левадного, Роботиного, Степового, Плавнів, Лобового та П'ятихаток.

"Внаслідок обстрілу села Гуляйпільське поранення отримали місцеві жителі – 55-річна жінка та 73-річний чоловік. Їх оперативно доправлено до лікувальної установи", - зазначив Малашко.

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