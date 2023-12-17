Окупанти здійснили 96 обстрілів Херсонщини, уламки "шахедів" вночі пошкодили будинок, офісну будівлю та СТО. ФОТОрепортаж

Минулої доби російська армія випустила 577 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА по території Херсонської області. По Херсону ворог випустив 40 снарядів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, підприємство та територію парку у Херсоні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сил оборони півдня, уламки збитих вночі "шахедів" пошкодили будинок, офісну будівлю та СТО. Зазначили, що інформації про постраждалих не надходило.

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