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Окупанти здійснили 96 обстрілів Херсонщини, уламки "шахедів" вночі пошкодили будинок, офісну будівлю та СТО. ФОТОрепортаж

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Минулої доби російська армія випустила 577 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА по території Херсонської області. По Херсону ворог випустив 40 снарядів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, підприємство та територію парку у Херсоні", - йдеться  в повідомленні.

За інформацією Сил оборони півдня, уламки збитих вночі "шахедів" пошкодили будинок, офісну будівлю та СТО. Зазначили, що інформації про постраждалих не надходило.

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Окупанти здійснили 96 обстрілів Херсонщини, уламки шахедів вночі пошкодили будинок, офісну будівлю та СТО 01
Окупанти здійснили 96 обстрілів Херсонщини, уламки шахедів вночі пошкодили будинок, офісну будівлю та СТО 02
Окупанти здійснили 96 обстрілів Херсонщини, уламки шахедів вночі пошкодили будинок, офісну будівлю та СТО 03
Окупанти здійснили 96 обстрілів Херсонщини, уламки шахедів вночі пошкодили будинок, офісну будівлю та СТО 04

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