Доба на Донеччині: удари по цивільному населенню у 10 населених пунктах, одна людина загинула. ФОТОрепортаж
Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, інформує Цензор.НЕТ.
Російські війська за добу двічі обстріляли Новоукраїнку, 7 разів Курахівська громаду. У Кураховому поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, заклад культури і промзону, у Веселому Гаю поранено людину; у Гострому пошкоджено 2 будинки. У Гродівській громаді пошкоджено 3 будинки у Прогресі.
Також під ворожим вогнем опинилися Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка, Сіверськ і Торське Лиманської громади. Одна людина загинула в Іллінівці, ще одна дістала поранення.
У Північному Торецької громади пошкоджено 2 багатоповерхівки і 1 приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 будинки і 3 господарчі будівлі. У Костянтинівці пошкоджено складське приміщення.