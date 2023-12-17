Доба на Донеччині: удари по цивільному населенню у 10 населених пунктах, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Обстрілів зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, смт Новоекономічне, Очеретино, Північне, села Богданівка, Веселий Гай, Іллінка, Уманське.

Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська за добу двічі обстріляли Новоукраїнку, 7 разів Курахівська громаду. У Кураховому поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, заклад культури і промзону, у Веселому Гаю поранено людину; у Гострому пошкоджено 2 будинки. У Гродівській громаді пошкоджено 3 будинки у Прогресі.

Також під ворожим вогнем опинилися Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка, Сіверськ і Торське Лиманської громади. Одна людина загинула в Іллінівці, ще одна дістала поранення.

У Північному Торецької громади пошкоджено 2 багатоповерхівки і 1 приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 будинки і 3 господарчі будівлі. У Костянтинівці пошкоджено складське приміщення.

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