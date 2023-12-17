"Слуга народу" Безугла звинуватила командування ЗСУ у нехтуванні евакуацією загиблих воїнів: "Смертельна бюрократія ЗСУ"

Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла запевняє, що через бюрократичні процедури на фронті подекуди можуть нехтувати евакуацією тіл загиблих українських воїнів.

Про це вона пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Смертельна бюрократія ЗСУ.

"⁃ Щодня ходять повз тіло і не забирають.

⁃ Чому?

⁃ Бо двохсотого треба вивезти, це ресурс. Розслідування, довідки, поховання, спілкування з сімʼєю і все інше. А тут просто доповідь подав, пару днів і поза штат.

⁃ І тут бебі-йода.

⁃ І ось це мене і зачепило за живе. Сраний культ особистості. Штефан такого ніколи не опублікує", - пише Безугла, зазначаючи, що це нібито її переписка з військовими.

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"Фото реальне, відтермінувала публікацію…", - підписала вона опубліковану світлину, на якій зображено тіло загиблого воїна.

"Повага. Відповідальність. Цінність життя. Маю надію, що такі випадки нечасті, але то краще знати тим, хто в підрозділах… Але з моменту цієї розмови бебі-йода в мене має такі асоціації", - додає нардепка.