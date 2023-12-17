"Слуга народу" Безугла звинуватила командування ЗСУ у нехтуванні евакуацією загиблих воїнів: "Смертельна бюрократія ЗСУ"
Про це вона пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Смертельна бюрократія ЗСУ.
"⁃ Щодня ходять повз тіло і не забирають.
⁃ Чому?
⁃ Бо двохсотого треба вивезти, це ресурс. Розслідування, довідки, поховання, спілкування з сімʼєю і все інше. А тут просто доповідь подав, пару днів і поза штат.
⁃ І тут бебі-йода.
⁃ І ось це мене і зачепило за живе. Сраний культ особистості. Штефан такого ніколи не опублікує", - пише Безугла, зазначаючи, що це нібито її переписка з військовими.
"Фото реальне, відтермінувала публікацію…", - підписала вона опубліковану світлину, на якій зображено тіло загиблого воїна.
"Повага. Відповідальність. Цінність життя. Маю надію, що такі випадки нечасті, але то краще знати тим, хто в підрозділах… Але з моменту цієї розмови бебі-йода в мене має такі асоціації", - додає нардепка.