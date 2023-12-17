В окупованому Маріуполі росіяни демонтують будівлю райвідділу поліції, в якому була катівня, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять будівлю райвідділу поліції, в якому була катівня та головний пункт фільтрації.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни демонтують головну катівню в Маріуполі по проспекту Металургів. Саме тут був головний пункт фільтрації та основна катівня. Та сама історія, як з Драматичним театром - просто замітають сліди", - написав Андрющенко.

Він додав, що демонтована будівля - частина приміщення Центрального (Жовтневого при окупанті) райвідділу поліції. В окупованому місті тепер працює лише катівня від ФСБ в Приморському району в районі парку та мечеті.

Як зазначив радник, фундамент росіяни заллють бетоном, аби приховати докази своїх чергових злочинів у місті.

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