Від вибуху у Львові постраждали чотири особи, ще двох шукають, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок вибуху у Львові на вул. Княгині Ольга з опіками госпіталізовані дві жінки і двоє дітей. Ще двоє людей можуть перебувати під завалами.