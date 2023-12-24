Доба на Донеччині: під ударом Новоукраїнка, Курахове та Авдіївка. 6 людей поранено. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Волноваському напрямку пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади.

"На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади. У Кураховому поранено 5 людей. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і 1 багатоповерхівку", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ.

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За інформацією ОВА, упродовж доби росіяни поранили 6 жителів Донеччини.







