Рашисти атакували з дрона цивільних мешканців під час роздавання хліба на прикордонні Чернігівщини. ФОТО

Вчора, 23 грудня, російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона. На щастя, люди не постраждали. Осколками посікло легковий автомобіль з хлібом.







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Наслідки ворожих атак задокументували поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

"Ворог продовжує підступно обстрілювати мирне населення прикордоння. Тож поліція закликає людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб області. Якщо вам необхідна допомога - звертайтеся на лінію 102 !", - акцентують увагу правоохоронці.