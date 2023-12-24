Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 24 грудня близько 02:50 російські військовослужбовці обстріляли с. Підсереднє Купʼянського району. Отримали поранення 2 мирних жителів. Їх госпіталізовано до лікарні. У селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей. За попередньою інформацію, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ "Смерч" та артилерії.
Також зазначається, що близько 4:30 ворог здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджено приватне домоволодіння.
23 грудня близько 16:00 окупаційні війська завдали удару з РСЗВ по м. Куп’янськ. Внаслідок влучання зайнявся приватний будинок.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора