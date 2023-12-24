У боях за Україну загинув актор Богдан Колесник. ФОТО

У суботу, 23 грудня, на фронті загинув відомий український актор театру та кіно Богдан Колесник.

Про це повідомили у Держкіно України з посиланням на кастинг-директорку Аллу Самойленко, інформує Цензор.НЕТ.

Богдан народився у Кривому Розі, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого і збудував успішну кар'єру. Служив у театрах "Біла Ворона", "Особистості", в Луганському академічному театрі.

Після повномасштабної навали окупантів, Богдан Колесник приєднався до лав ТрО, опісля виконував бойові завдання на передовій, де і обірвалося його життя

Ще одна втрата…Виконуючи бойове завдання, сьогодні загинув наш колега, талановитий український актор Богдан Колесник. Світла памʼять нашому Герою! Залишились дружина і маленька донечка…Глибокі співчуття близьким Богдана!" - висловила співчуття його колега народна артистка Ольга Сумська.

До повномасштабного вторгнення РФ до України Богдан Колеснік зіграв чимало різноманітних ролей у відомих серіалах "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".

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