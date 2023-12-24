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Зеленський відреагував на терористичні обстріли Херсону: Постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі та будинки, серед поранених - дитина. ФОТО

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Усю ніч тривала ліквідація наслідків російських ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо - саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях. Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - зазначив глава держави.

Він також уточнив, що всі необхідні служби і рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла.

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Зеленський відреагував на терористичні обстріли Херсону: Постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі та будинки, серед поранених - дитина 01
Зеленський відреагував на терористичні обстріли Херсону: Постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі та будинки, серед поранених - дитина 02
Зеленський відреагував на терористичні обстріли Херсону: Постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі та будинки, серед поранених - дитина 03

"Я вдячний усім, хто і в будні, й у свята, і вдень, і вночі працює, щоб дати українським містам і селам можливість жити. І я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари", - резюмує Зеленський.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    "На жаль, я до цього призвів. У цьому всіому тільки моя вина і моя некомпетентність. Я маю сформувати уряд національної довіри і передати йому владу, а сам зі своїми подільниками понести відповідальність за свої вчинки". - так не сказав?
  • Вася Быколог
    Відреагував? Розповів про те що обстріляли. Яка реакція кварталу95?
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