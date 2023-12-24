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Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 24 грудня, у Куп’янському районі Харківської області сапери зведеного загону ДСНС України знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

"Після останнього бомбардування даний боєприпас влучив на подвір'ї приватного домоволодіння та не розірвався. Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчику та знищили її шляхом підриву", - йдеться в повідомленні.

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Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС 01
Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС 02
Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС 03
Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС 04

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Хто - "піротехнік".... А хто - "остряк-самодрочка"....
    Сьогодні на "Цензорі" прочитав що наші умільці розбирають бойову частину С-300 (ракет кацапських які впали та не розірвалися) для спорядження осколочно-фугасних бойових частин дронів З однієї боєголовки роблять більше півторасот зарядів
  • Яр Холодний
    А чим вона була споряджена? Якщо тротилом - то навішо така трата? Адже його можна виплавить і використать як вибухівку для інших ***********! Складного нічого - ефект чайника Гаряча водяна пара під тиском через шланг (Тротил плавиться при 88 градусах) А якщо там гексоген - то якийсь фугас десь закласти
  • Зебра Зеброчка
    Собака жива?
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