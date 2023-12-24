Сапери знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500, яка впала на територію приватного будинку на Харківщині й не розірвалася, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 грудня, у Куп’янському районі Харківської області сапери зведеного загону ДСНС України знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

"Після останнього бомбардування даний боєприпас влучив на подвір'ї приватного домоволодіння та не розірвався. Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчику та знищили її шляхом підриву", - йдеться в повідомленні.

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