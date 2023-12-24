Росіяни обстріляли Херсонську міську тергромаду: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли один зі старостинських округів Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє обстрілів Херсонської міської територіальної громади! Під вогнем знову був один зі старостинських округів.



Окупаційні війська влучили в інфраструктурний об'єкт та у приватні будинки.



Жителі старостату залишилися без житла. Наразі вирішується питання про евакуацію постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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