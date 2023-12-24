Унаслідок обстрілу військовими РФ Очеретиного та Нью-Йорку на Донеччині троє цивільних зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"На Донеччині не припиняють лунати вибухи. Сьогодні російська армія зосередила увагу на селищах, де відсутні будь-які об’єкти військового призначення. За попередніми даними, проти мирних людей вона застосувала керовані авіаційні бомби.
У смт Очеретиному Покровського району поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці.
Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень у смт Нью-Йорк м. Торецька. Потерпілі – чоловік 68 років та його 64-річна дружина перебували на подвір’ї. Подружжя змогло дійти до сусідів, які й викликали "швидку". У постраждалих - осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, зруйновано житлові будинки, паркани й господарські споруди.