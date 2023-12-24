Чорне море відвойовують два дрони СБУ - "Sea Baby" та "Мамай". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не лише завдяки морським дронам "Sea Baby", а й використовує інший дрон під назвою "Мамай"

Як інформує Цензор.НЕТ, про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше - військовому журналісту Андрію Цаплієнко.

У СБУ "привідкрили деякі деталі їх виробництва". Так, "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

Водночас "Sea Baby", як говорить Василь Малюк, атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти: "Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується".

Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров".

А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".

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