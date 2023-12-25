Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) підполковнику ЗСУ, командувачу 206 Окремого батальйону ТРО Віталію Баранову. ФОТО

На сайті Офісу Президента у розділі "Петиції" розміщено петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) хороброму захиснику нашої Батьківщини, підполковнику Збройних сил України, командувачу 206 Окремого батальйону Територіальної Оборони Збройних сил України Віталію Баранову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну петицію.

Петицію розмістила Тетяна Семенова 11 жовтня поточного року. Наразі зібрано понад 22,5 тис. підписів. Збір підписів триватиме ще 18 днів.

Нагадаємо, для того, щоб президент Володимир Зеленський відреагував на петицію - вона повинна зібрати 25 тис. підписів.

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"Пане Президенте!



Прошу Вас присвоїти звання Герой України (посмертно) хороброму захиснику нашої Батьківщини, підполковнику Збройних сил України, командувачу 206-м Окремим батальйоном Територіальної Оборони Збройних сил України Баранову Віталію Анатолійовичу. Віталій Анатолійович Баранов народився 10 квітня 1967 року в місті Коростишів Житомирської області. Підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Мав позивний "Біба".

Учасник Революції Гідності. Після окупації Криму та вторгнення в Україну російських збройних сил пішов до Збройних сил України та став на захист Батьківщини. У вересні 2014 року був мобілізований до 90-го окремого аеромобільно-десантного батальйону на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Батальйон виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту та на околиці Донецька - Опитне, Водяне, Піски. Із 22 січня 2015 року очолив командування батальйоном.

25 вересня 2015 року був демобілізований у запас Збройних сил України. Працював помічником голови Товариства сприяння обороні України. Очолював всеукраїнську громадську організацію "Об’єднані війною. 90-й батальйон".

У 2015 році працював у ТСО України. Створив громадську організацію, яка опікувалась колишніми "кіборгами".

Із серпня 2022 року командував 206-м окремим батальйоном територіальної оборони 241 обртро Збройних сил України, пройшов Миколаївщину і Херсонщину, північ Харківщини, двічі - Бахмутський напрямок (лютий-березень та вересень-жовтень 2023).

За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку нагороджений орденами Богдана Хмельницького III ступеня (10 жовтня 2015 року) і ІІ ступеня (12 жовтня 2016 року).

Віталій Баранов помер під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава! Слава Нації! Смерть ворогам!", - йдеться у петиції.

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Підтримати цю петицію закликав Павло Тука.

"Доброго ранку, друзі. Як ніколи прошу вас звернути увагу на цю петицію та розповсюдити її. Віталій Баранов (Біба) був справді неймовірною людиною, яка зробила величезний внесок в нашу майбутню перемогу! Залишилось зібрати декілька тисяч підписів! Підтримайте, бо Він заслуговує на це!" - зазначає Тука.