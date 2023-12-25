Ліквідовано ще 3 "схеми для ухилянтів", серед затриманих - посадовець військово-лікарської комісії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних "трафіків".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед організаторів - посадовець районного ВЛК та власник транспортної компанії, яка імітувала міжнародні перевезення вантажів.

За гроші фігуранти пропонували військовозобов’язаним виїхати із нашої держави на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Такі "послуги" ділки оцінювали у суму до 10 тис. американських доларів. "Вартість" залежала від терміновості виїзду та способу переправлення через кордон.

"Так, у Львові військові контррозвідники СБУ затримали "на гарячому" лікаря-хірурга, який входив до складу районної військово-лікарської комісії. Він намагався отримати хабар за підписання для ухилянта фіктивної довідки про "наявність важких діагнозів". Встановлено, що на підставі сфабрикованих висновків медика його спільники з ВЛК готували завідомо неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби", - йдеться у повідомленні.

У подальшому ухилянти планували використати підробки для незаконного виїзду з України.

Також зазначається, що на Одещині затримано ділка, який налагодив канал нелегальної міграції потенційних призовників до ЄС через територію невизнаного Придністров’я.

Щоб переправити військовозобов’язаних за кордон, фігурант вивозив їх на власному авто через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску.

За даними слідства, зловмисник координував злочинні дії зі своїм зарубіжним спільником, який підшукував клієнтів через спеціально створений Телеграм-канал.

Гроші за "трансфер" фігуранти отримували на власний криптогаманець.

Крім того, за "додаткову" оплату вони обіцяли ухилянтам своє сприяння у "легалізації" на території Євросоюзу.

За даними СБУ, на Закарпатті затримано комерсанта, який переправляв військовозобов’язаних за межі нашої держави як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Щоб реалізувати "схему", її організатор зареєстрував на підставну особу транспортне підприємство.

Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну.













За викритими фактами тривають розслідування, розпочаті у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

-⁠ ⁠ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

-⁠ ⁠ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Затриманим загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Львівської, Одеської та Закарпатської обласних прокуратур.