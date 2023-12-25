Наслідки удару по Чорнобаївці: зафіксовано щонайменше 25 "прильотів", пошкоджено будинки, освітній та медичний заклади. ФОТО
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Учора вночі російська армія масованим вогнем вкрила Чорнобаївку Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, по селу зафіксовано щонайменше 25 "прильотів" з артилерії.
"Внаслідок обстрілів пошкоджено 26 будинків, спортзал, освітній та медичний заклади, сільськогосподарський обʼєкт, дорожню інфраструктуру, а також три комунальні автобуси. На жаль, загинула 37-річна місцева жителька. Її тіло виявили в одній зі знищених осель", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку в Херсонській області. Під завалами загинула жінка.