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Наслідки удару по Чорнобаївці: зафіксовано щонайменше 25 "прильотів", пошкоджено будинки, освітній та медичний заклади. ФОТО

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Учора вночі російська армія масованим вогнем вкрила Чорнобаївку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по селу зафіксовано щонайменше 25 "прильотів" з артилерії.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 26 будинків, спортзал, освітній та медичний заклади, сільськогосподарський обʼєкт, дорожню інфраструктуру, а також три комунальні автобуси. На жаль, загинула 37-річна місцева жителька. Її тіло виявили в одній зі знищених осель", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Чорнобаївці: зафіксовано щонайменше 25 прильотів, пошкоджено будинки, освітній та медичний заклади 01

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Раніше повідомлялося, що армія РФ щільним вогнем вкрила Чорнобаївку в Херсонській області. Під завалами загинула жінка.

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Це так пі#ори Петріот шукали...
  • Amber
    Здохніть , кляті кацапі ,
    ненавиджу 😡
  • володимир омельянов
    Ось так рашиська орда воює з мирним населенням ,тому побажаю кату українського народу злочинцю найбільшому терористу путіну і його злочиній кліці що б ви здохли.
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