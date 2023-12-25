9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності. ВІДЕО+ФОТО

Водій, під колесами якого загинула 9-річна дівчинка, намагається уникнути відповідальності через зв’язки в правоохоронних органах.

Про це повідомив у фейсбуці її дядько Влад Миргородський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Не дамо водію уникнути відповідальності. 19.12.2023 моя племінниця переходила дорогу, водій автомобілю hyundai з номерними знаками АЕ 6699 СН, перевищивши швидкість, не зупинився на пішохідному переходу, чим спричинив ДТП. На жаль, через несумісні травми з життям дівчинка відразу загинула.. Їй було всього 9 років. Зараз він намагається уникнути відповідальності, оскільки має звʼязки в правоохоронних органах. Він має понести покарання, будь ласка надайте розголосу", - пише чоловік.

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