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9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності. ВІДЕО+ФОТО

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Водій, під колесами якого загинула 9-річна дівчинка, намагається уникнути відповідальності через зв’язки в правоохоронних органах.

Про це повідомив у фейсбуці її дядько Влад Миргородський, інформує Цензор.НЕТ.

"Не дамо водію уникнути відповідальності. 19.12.2023 моя племінниця переходила дорогу, водій автомобілю hyundai з номерними знаками АЕ 6699 СН, перевищивши швидкість, не зупинився на пішохідному переходу, чим спричинив ДТП. На жаль, через несумісні травми з життям дівчинка відразу загинула.. Їй було всього 9 років. Зараз він намагається уникнути відповідальності, оскільки має звʼязки в правоохоронних органах. Він має понести покарання, будь ласка надайте розголосу", - пише чоловік.

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9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 01
9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 02
9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 03
9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 04
9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 05

9-річна дівчинка загинула на переході під колесами автівки. Водій намагається уникнути відповідальності 06

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Топ коментарі

  • Псамметих II
    4.14

    Пішоходам забороняється:

    a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

    б)раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
  • Vitalii “WMyk”
    Згідно з Правилами дорожнього руху України, зупинка автомобіля для висадки пасажирів забороняється безпосередньо перед пішохідним переходом, а також на відстані менше 5 метрів від нього.
    Згідно з Правилами дорожнього руху України, пішохід вважається на переході, якщо він знаходиться на пішохідному переході, а також на відстані 1 метра від його краю.

    Пасажирам не дозволено виходити з боку проїжджої частини, навіть якщо автомобіль стоїть на узбіччі. Це пов'язано з тим, що пасажири, які виходять з боку проїжджої частини, можуть потрапити під колеса автомобілів, які рухаються в протилежному напрямку.Згідно з Правилами дорожнього руху України, пасажири повинні виходити з автомобіля тільки з боку тротуару або узбіччя, що не зайняте транспортними засобами. Якщо автомобіль стоїть на узбіччі, яке зайняте транспортними засобами, то пасажири повинні виходити з боку тротуару.

    Отже винен водій автомобіля з якого вискочила дівчинка.
    Цей шнурок намагається уникнути відповідальності.
  • Юрій Вінгорськи
    перевищення це штраф і не більше...
    в чому ще винуватий водій хюндая???
    в тому що якась **** випустила дитину через ліві двері???
    що дитина сиартанула на проїжжу частину???
    що дорослі не відірвали сраку від сідушки та не перевели дитину через дорогу???
    як би не було цієї трагедії а просто дитина перейшла дорогу і це було зафіксовано камерами, наприклад в норвегії, до вечора батки булиб позбавлені батьківських прав.
    в цьому випадку керманич який віз дитину вже був би під вартою
    ше шукайте винного в водію хюндая
    вмикніть мозги
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