Гігант креативного мислення, захисник "русского мира", сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Україна переможе!

Гігант креативного мислення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через лотерею або жеребкування, - Милованов пропонує розглянути новий підхід до мобілізації

Зелена "забава"

Як завжди...

Мудре рішення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради з нацбезпеки вирішив відкликати Безуглу з посади заступниці голови Комітету

Не треба лякати!

У новому році бажаємо усім розуму

Захисник "русского мира"

Сенс буття орка

Побажання українців буде виконано!

Дякуємо

Вони давно чекають...

Скоро

Обережно...

Збудеться!

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