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Гігант креативного мислення, захисник "русского мира", сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Україна переможе!

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гігант креативного мислення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через лотерею або жеребкування, - Милованов пропонує розглянути новий підхід до мобілізації

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зелена "забава"

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Як завжди...

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Мудре рішення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради з нацбезпеки вирішив відкликати Безуглу з посади заступниці голови Комітету

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Не треба лякати!

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

У новому році бажаємо усім розуму

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Захисник "русского мира"

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Сенс буття орка

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Побажання українців буде виконано!

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Дякуємо

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Вони давно чекають...

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Скоро

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Обережно...

Гігант креативного мислення, захисник русского мира, сенс буття орка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Збудеться!

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Топ коментарі

  • Михаил Сергиенко 11081b14
  • саша паламарчук
  • Яр Холодний
    Вони не "потужні" а "потужливі" - "бо знову "висрався", "гігант мислі"
    Старий анекдот:

    Зеленский спрашивает Богдана о своих приспешниках:
    - Послушай, вы их всех с "помойки" набирали?!...
    А Богдан в ответ:
    - Нет... Некоторых - прямо из "психушки"..
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