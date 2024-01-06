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Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, пошкоджено будинки та ліцей. ФОТО

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Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гатище, Бочкове Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

За даними ОВА, о 00:15 окупанти завдали удару з РСЗВ по м. Куп'янськ. Влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Близько 00:40 в результаті обстрілу з РСЗВ м. Куп'янськ пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні.

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Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, пошкоджено будинки та ліцей 01
Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, пошкоджено будинки та ліцей 02
Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини, пошкоджено будинки та ліцей 03

Також повідомляється, що о 10:40 та 10:47 ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення.

Близько 11:00 окупанти завдали удару по смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню.

За добу у Харківській області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,6 га території, знищили 200 ВНП. Розмінування триває.

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