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Командувач Повітряних сил Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі "Саки": Дякую нашим льотчикам за чудову роботу

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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Олещука.

"Аеродром Саки! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!", - написав він, не зазначивши жодних деталей.

Командувач Повітряних сил Олещук натякнув на знищення пункту управління на аеродромі Саки: Дякую нашим льотчикам за чудову роботу 01

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Топ коментарі

  • Психіатрична Лікарня 2
  • Gary Grant
    Все простіше. Просто в черговий раз втулили фотку,яка не має відношення до новини.
  • Психіатрична Лікарня 2
    Ти в котрий раз вліз в те, в чому ні в зуб ногою. У воєнний час диспетчерський пункт(обчислюваний центр контролю за перелітами) переноситься під землю. Тобі краще веслоносів розводити у ванні, а потім розселяти іх по Дніпру, або читати студентам маячню про "10% молібдену в руді"...
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