Директорка відділу логістики "Київгуми" Мисак листувалася безпосередньо з представником російської фірми, - ЗМІ

Директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак безпосередньо спілкувалася із представником російської ООО "МКТ"

Про це видання LB.ua повідомляє з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела стверджують, що є достатньо доказів роботи фірми на Росію вже після початку повномасштабної війни. Це і інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в РФ, і слова вдячності від самих окупантів.

"Багато цікавої інформації знайшли і в комп’ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда", - стверджують співрозмовники редакції.

Вони додали, що компанія запевняла в постачанні продукції лише естонській компанії, але вона виявилася "прокладкою". За даними джерел, директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак безпосередньо спілкувалася із представником російської ООО "МКТ". Так само вона писала й естонським менеджерам - мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи - з копією на засновника української компанії Антона Кравця, якому суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

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Джерела видання у правоохоронних органах заявляють - "будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсту" за невідомо що та спробу "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база по даній справі є вичерпною і суттєвою".