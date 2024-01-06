Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
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Зранку 6 січня війська РФ обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни вбили 45-річного чоловіка та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років.
"Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю. У місті пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Зачепило кілька авто, лінії електропередач, газогін", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.