Затримано 10 чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Буковині прикордонники затримали десять чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан і потрапити до Румунії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Учора на Буковині прикордонники зафіксували рух кількох осіб в бік державного кордону з Румунією. Група реагування застала порушників, коли ті вже намагалися подолати загороджувальний паркан. Щоб їх зупинити, правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів. В результаті 10 чоловіків затримано, на них складено матеріали про адмінправопорушення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Торік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, - Держприкордонслужба



