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Затримано 10 чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

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На Буковині прикордонники затримали десять чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан і потрапити до Румунії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Учора на Буковині прикордонники зафіксували рух кількох осіб в бік державного кордону з Румунією. Група реагування застала порушників, коли ті вже намагалися подолати загороджувальний паркан. Щоб їх зупинити, правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів. В результаті 10 чоловіків затримано, на них складено матеріали про адмінправопорушення", - йдеться в повідомленні.

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Затримано 10 чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба 01
Затримано 10 чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба 02

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Схоже, Україна отримає новий європейський транспортний коридор.

    Румунські ЗМІ повідомляють, що близько 3000 працівників та сотня автомобільної техніки у режимі 24/7 продовжують будівництво автомагістралі від Бухаресту до українського кордону.🤝

    Ця автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.
  • Anatoliy Buchenko 236285cb
    Сцикуни.
  • walshebneg
    нащадки Остапа Ібрагімовича.
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