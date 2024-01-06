Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілів окупантами 6 січня м. Куп’янськ на Харківщині поранено мирну жительку, пошкоджено житлову та освітню інфраструктуру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"6 січня близько 00:30 російські військові з РСЗВ обстріляли м. Купʼянськ. Зазнали пошкоджень будівля школи та житлові будинки. Отримала поранення 60-річна жінка.



Протягом ночі ворог продовжив обстріли міста. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, 5-поверховий житловий будинок, дитячий садок", - йдеться в повідомленні.

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