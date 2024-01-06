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Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру. ФОТОрепортаж

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Унаслідок обстрілів окупантами 6 січня м. Куп’янськ на Харківщині поранено мирну жительку, пошкоджено житлову та освітню інфраструктуру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"6 січня близько 00:30 російські військові з РСЗВ обстріляли м. Купʼянськ. Зазнали пошкоджень будівля школи та житлові будинки. Отримала поранення 60-річна жінка.

Протягом ночі ворог продовжив обстріли міста. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, 5-поверховий житловий будинок, дитячий садок", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 01
Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 02
Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 03
Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 04
Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 05
Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 06
Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 07
Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 08
Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 09
Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру 10

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