Щонайменше 6 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Покровська, ще 3 людини можуть перебувати під завалами. ФОТО

Окупанти обстріляли приватний сектор міста Покровська в Донецькій області, є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська. Під удар потрапив приватний сектор міста - зруйновано 6 будинків. Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати три людини. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники", - йдеться повідомленні.



Крім того, зайнялася пожежа у Рівному Мирноградської громади. Інформація про постраждалих не надходила.

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