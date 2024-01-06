"Дуже схожі на ракети з парадів у КНДР": прокуратура показала, чим росіяни вдарили по Харкову 2 січня. ФОТОрепортаж
Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
6 січня він показав уламки ракет, якими росіяни обстрілювали Харків 29 грудня – 2 січня, зокрема уламки ракети, що вдарила по центру міста, неподалік площі Свободи.
"Під час удару від неї залишилися дуже великі частини, зокрема, й хвостова частина, по якій ми змогли зрозуміти, що це нетипова ракета "Іскандер". Якими ракетами били – такими ж самими чи ні (під час усіх ударів останніх днів, - ред.) – зараз не можу сказати, оскільки під час інших влучань залишилися дрібні частини, за якими неможливо відрізнити, чи це "Іскандер", чи дуже схожа на нього ракета. Проводяться експертизи", – розповів речник прокуратури.
Чубенко відзначив, що раніше не фіксувалися випадки, коли б росіяни намагалися приховати маркування ракет, якими обстрілювали Харківщину.
"Спроба затерти номери на певних деталях свідчить про бажання приховати інформацію про цю ракету. До того ж по внутрішньому обладнанню ми бачимо: надписи всередині не дуже охайні, зроблені врізнобій. Зазвичай у таких ракетах, зроблених і в Радянському Союзі, і вже в Росії, надписи дуже охайні, все зроблено дуже ретельно, подекуди ставляться навіть прізвища працівників заводу, щоб встановити відповідальних – хто саме і що робив. Тут же такого нема. І ті надписи, цифри, абревіатури, які є, вони різнотипні", – розповів Чубенко.
Експерти мають сумніви не лише через якість, додав він, встановлено, що є технічні відмінності.
"Ця ракета є трохи більшою, ніж "Іскандер", буквально на 10 мм в діаметрі. Відрізняється внутрішньо: це обмотка дротів, оскільки на "Іскандері" є захист від РЕБ, спеціальне керування. Тут воно відсутнє, тут дроти просто йдуть всередині цієї ракети", — сказав Чубенко.
Є й інші технічні відмінності. Проте сказати точно, що це ракета корейського виробництва, фахівці не можуть. У прокуратурі припускають: або РФ перейшла на більш недбале вироблення ракет, або це може бути ракета, виготовлена іншою країною.
"За тією інформацією, яка є в мережі Інтернет, за фото з північнокорейських парадів, за соплами, за задньою частиною цієї ракети – вона дуже схожа. І, дійсно, північнокорейська ракета виготовлялася на базі "Іскандера". Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку надала Північна Корея. Але хочу зауважити, що прямих доказів, щоб стверджувати, що це Північна Корея, чи якась інша країна надала, зараз немає", – зауважив Чубенко.