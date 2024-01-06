У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus. ФОТОрепортаж

Близько трьох тисяч людей зібралися в суботу вдень перед відомством канцлера Олафа Шольца в Берліні, щоби привернути увагу глави уряду ФРН до жахливих російських ракетних атак проти українців, які посилилися перед Новим роком і в перші дні 2024-го.

Про акцію "Україна в огні, зупинимо російський терор!" повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На тлі посилених ракетних обстрілів України з боку Росії ми, українці в Німеччині, стоїмо разом, щоб наш голос був почутий. Ми просимо зброю та повну міжнародну підтримку, дотримання і введення нових санкцій", - заявили організатори акції, об’єднання українських організацій у Берліні Vitsche.

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Українці, німці та представники інших націй голосно скандували та вимагали швидше надати Україні зброю, зокрема, ракети Taurus, рішення щодо яких гальмується, засоби ППО, безпілотники. Згадувалось, що попередню акцію перед офісом глави уряду ФРН було присвячено танкам Leopard, і сьогодні вони вже є в Україні.

Мітингувальники також наполягали на тому, щоб ізолювати російських дипломатів, брехня яких лише більше розпалює війну, закрити їм доступ до міжнародних майданчиків; уможливити використання заморожених російських активів тощо.

Присутні нагадали, що українські герої відбили найбільшу комбіновану повітряну атаку з десятками ракет і дронів. Пам‘ять загиблих внаслідок цих атак вшанували хвилиною мовчання та ставанням на коліна.







































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Берлін - не єдине місто в Німеччині, де цими днями проходять подібні демонстрації. У п’ятницю збиралися в Гамбургу, Галле, Ауґсбургу, в суботу відбулися акції в Кьольні, Дортмунді, Ванхаймі, 13 січня планується захід у Мюнхені. І це ще не повний перелік.

Основна "хвиля" акцій на підтримку України планується на другу річницю повномасштабного вторгнення РФ.