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У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus. ФОТОрепортаж

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Близько трьох тисяч людей зібралися в суботу вдень перед відомством канцлера Олафа Шольца в Берліні, щоби привернути увагу глави уряду ФРН до жахливих російських ракетних атак проти українців, які посилилися перед Новим роком і в перші дні 2024-го.

Про акцію "Україна в огні, зупинимо російський терор!" повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На тлі посилених ракетних обстрілів України з боку Росії ми, українці в Німеччині, стоїмо разом, щоб наш голос був почутий. Ми просимо зброю та повну міжнародну підтримку, дотримання і введення нових санкцій", - заявили організатори акції, об’єднання українських організацій у Берліні Vitsche.

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Українці, німці та представники інших націй голосно скандували та вимагали швидше надати Україні зброю, зокрема, ракети Taurus, рішення щодо яких гальмується, засоби ППО, безпілотники. Згадувалось, що попередню акцію перед офісом глави уряду ФРН було присвячено танкам Leopard, і сьогодні вони вже є в Україні.

Мітингувальники також наполягали на тому, щоб ізолювати російських дипломатів, брехня яких лише більше розпалює війну, закрити їм доступ до міжнародних майданчиків; уможливити використання заморожених російських активів тощо.

Присутні нагадали, що українські герої відбили найбільшу комбіновану повітряну атаку з десятками ракет і дронів. Пам‘ять загиблих внаслідок цих атак вшанували хвилиною мовчання та ставанням на коліна.

У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 01
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 02
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 03
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 04
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 05
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 06
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 07
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 08
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 09
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 10
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 11
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 12
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 13
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 14
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 15
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 16
У Берліні кілька тисяч активістів вимагали передати Україні Taurus 17

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Берлін - не єдине місто в Німеччині, де цими днями проходять подібні демонстрації. У п’ятницю збиралися в Гамбургу, Галле, Ауґсбургу, в суботу відбулися акції в Кьольні, Дортмунді, Ванхаймі, 13 січня планується захід у Мюнхені. І це ще не повний перелік.

Основна "хвиля" акцій на підтримку України планується на другу річницю повномасштабного вторгнення РФ.

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Топ коментарі

  • Yurka Gagarin
    Сегодня Маркус Зёдер ,премьер Баварии ,выступил за передачу Таурусов .Это весьма и весьма влиятельный человек и я думаю что дело сдвинется.Очень хочу надеятся
  • Сергій Шешеня
    Де наші українці в Вашингтоні?)
  • Victor Litarchuk
    Мільйон з гаком українських втікачів в ФРН могли б і зібратися перед відомством канцлера Олафа Шольца в Берліні.

    Результат був би набагато кращий.

    Всього то потрібно було - підняти свою з.дницю з дивану.
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