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На Бєлгородщині знищено 2 ЗРК "Панцир", - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Воїни-розвідники підсмажили 2 російські ЗРК "Панцир".  6 січня 2024 року відбулась чергова спецоперація ГУР МО України, спрямована на ослаблення держави-агресора Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області.

Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "панцирь с1" виведені з ладу.  Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів".

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На Бєлгородщині знищено 2 ЗРК Панцир, - ГУР 01

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    На відео видно лише що дрони на доволі чималій відстані до "Панцирів" втрачають зв'язок з операторами. Я не експерт у цьому питанні, але з чого саме зрозуміло, що їх виведено з ладу?
  • Hanka Panyanka
    ГУР МО завжди вміють чимось порадувати..
  • Артм Воронцов
    Був панцир став друшлак…
    Слава ЗСУ !..
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