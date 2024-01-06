На Бєлгородщині знищено 2 ЗРК "Панцир", - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни-розвідники підсмажили 2 російські ЗРК "Панцир". 6 січня 2024 року відбулась чергова спецоперація ГУР МО України, спрямована на ослаблення держави-агресора Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області.

Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "панцирь с1" виведені з ладу. Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів".

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