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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 364 730 осіб (+860 за добу), 6022 танки, 8653 артсистеми, 11 180 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 364 730 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 364730 (+860) осіб,

танків - 6022 (+4) од,

бойових броньованих машин - 11180 (+22) од,

артилерійських систем - 8653 (+36) од,

РСЗВ - 951 (+1) од,

засоби ППО - 637 (+4) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24),

крилаті ракети - 1786 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од,

спеціальна техніка - 1327 (+10)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 364 730 осіб (+860 за добу), 6022 танки, 8653 артсистеми, 11 180 бойових броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Amber
    Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼🙏🏼❤️
  • valentyna 7f6f0f14
    ЗСУ, якщо дивитися на тих хто прийшов на ротацію, то бачиш суворих, стомлених,зранених чоловіків. Ті хто йде на заміну їм, молоді посміхаються,мотивовані. Якщо напишуть тут,що поповнення іде з під палиці, то просто йдіть з ними разом,щоб просто подивитися. ЗСУ, дякую, що маєш таких захисників. Усе буде Україна
  • Яр Холодний
    Приходить кацап додому Бачить - на столі коробка картонна... Відкриває А у ній - силіконовий фаллоімітатор!
    - Доча! Что ЭТО?
    - Да вот папа... Никакой надежды... Паследнева кто на меня засматривался привезли с СВО и пахаранили вчера... Купила замену...
    На другий день приходить дочка додому Сидить батько за столом Перед ним - пляшка горілки дві склянки і фаллоімітатор
    - Папа! Что ЭТО?!!!
    - Да вот - с зятем выпиваем...
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