Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 364 730 осіб (+860 за добу), 6022 танки, 8653 артсистеми, 11 180 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 364 730 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 364730 (+860) осіб,
танків - 6022 (+4) од,
бойових броньованих машин - 11180 (+22) од,
артилерійських систем - 8653 (+36) од,
РСЗВ - 951 (+1) од,
засоби ППО - 637 (+4) од,
літаків - 329 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24),
крилаті ракети - 1786 (+0),
кораблі /катери - 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од,
спеціальна техніка - 1327 (+10)
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.