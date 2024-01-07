Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко
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Вчора, 6 січня, ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами. тепер запуск прямої залізниці з Росії - надовго закрите питання.
"Бонусом, через сильне намагання збити "кару небесну", встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі - координати вже передані відповідним службам", - додає він.