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Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко

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Вчора, 6 січня, ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами. тепер запуск прямої залізниці з Росії - надовго закрите питання.

"Бонусом, через сильне намагання збити "кару небесну", встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі - координати вже передані відповідним службам", - додає він.

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Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко 01
Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко 02
Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко 03

Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному на Донеччині, - Андрющенко 04

Топ коментарі

  • Григорий 5fbb77e4
    Вообще молдец , ценный кадр , кроме ПВО нужно ещё и про подполье ляпнуть .
  • Григорий 5fbb77e4
    А 3.14здеть пиариться зачем , чтобы успели перебазироваться ? Похоже что больше всё-таки именно врагов , а не счастливых идиотов .
  • vuiko dobrui
    Слава Україні !!! Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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