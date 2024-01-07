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Партієць "ЄС" Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну. ФОТОрепортаж

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В районі села Новомихайлівка Донецької області під час бойових дій загинув партієць "Європейської Солідарності" з Вінниччини Петро Зарубенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".

Як зазначається, багато років Петро Степанович пропрацював у рідному селі Задорожнє трактористом-машиністом. Окрім наполегливої праці в полі, займався громадською діяльністю і був членом партії "Європейська Солідарність".

У перші дні березня 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення, Петро Степанович мобілізувався до лав Десантно-штурмових військ ЗСУ. Пройшов і важку службу, і поранення. Але після лікування знову повертався на фронт.

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Партієць ЄС Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну 01
Партієць ЄС Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну 02
Партієць ЄС Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну 03
Партієць ЄС Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну 04
Партієць ЄС Петро Зарубенко загинув у Новомихайлівці, захищаючи Україну 05

"Від початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинули 75 партійців, депутатів та активістів "Євросолідарності". Вічна памʼять Героям", - наголошують у "ЄС".

Топ коментарі

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    😢😢😢Вічна пам'ять Герою...
  • олександр олекандр
    Вічна вдячність і шана герою!
  • Ан Мур
    Петро Порошенко, Dec 30, 2023:
    Коли почалось повномасштабне вторгнення сотні тисяч українців без вагань вдягнули піксель, бо зрозуміли, що потрібні «тут» і «зараз». Вчителі, лікарі, айтішники, журналісти… Всіх обʼєднала війна.
    До лав ЗСУ вступили і члени нашої команди - нині близько трьох тисяч наших колег зі зброєю в руках на всіх напрямках та у різних підрозділах нищать ворога. Дехто вперше відчув, що таке війна, а хтось повернувся до своїх побратимів, з якими пліч-о-пліч воював з 2014 року.
    74 (вже 75...) наші однопартійці, як і тисячі їхніх побратимів, вже ніколи не побачать день, коли ворога буде подолано.
    Вони покинули своє колишнє життя та присвятили його боротьбі за українське «завтра». За нього ж і загинули…
    Вони представляли різні регіони: від Львівщини до Луганщини, від Київщини до Севастополя… Їх єднала Україна та бажання покращувати її.
    Ми вдячні кожному з них. Ми ніколи не забудемо їх. Нас на кожному кроці зустрічають пісні Гліба Бабіча, історії про життєвий шлях Сергія Іконнікова, спогади про Юрія Каракая, а також вулиці, алеї та сквери, названі на честь наших українських героїв…
    74. Назавжди в строю.
    Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну! Героям слава!
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