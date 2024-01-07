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Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 7 січня, на Михайлівській площі у Києві відбулася акція-нагадування в підтримку полонених захисників "Азовсталі" під назвою "Не мовчи. Полон - вбиває!"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Крайній довгоочікуваний обмін повернув захисників України, зокрема й оборонців Маріуполя, але, на жаль, родини 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у списках обміну своїх рідних та їхніх побратимів так і не побачили. Росія досі утримує їх у темних застінках невідомості", - зазначають організатори акції.

Також читайте: Шахраї почали використовувати останній обмін полоненими для наживи, - Координаційний штаб

Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 01
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 02
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 03
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 04
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 05
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 06
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 07
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 08
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 09
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 10
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 11
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 12
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 13
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 14
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 15
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 16
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 17
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 18
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 19
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 20
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 21
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 22
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 23
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 24
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 25
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 26
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 27
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 28
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 29
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 30
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 31
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 32
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 33
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 34
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 35
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 36
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 37
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 38
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 39
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 40
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 41
Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі 42

Окрім Києва, акції-нагадування відбуваються у низці інших міст України, зокрема у Павлограді, Одесі, Харкові, Кременчуці, Кривому Розі, Чернівцях, Івано-Франківську.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Redd 5d164664
    Дуже цікаво а чьому вони не їдуть на банкову.Щоб звільнити полоненних потрібні діпломати.А відповідальність за діпломатію і зовнішню політику лежить на препі...денті.Як що відосік несправляється то нахрін він потрібен.
  • Luk Viktor
    Гарант обіцяв........
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