Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 січня, на Михайлівській площі у Києві відбулася акція-нагадування в підтримку полонених захисників "Азовсталі" під назвою "Не мовчи. Полон - вбиває!"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Крайній довгоочікуваний обмін повернув захисників України, зокрема й оборонців Маріуполя, але, на жаль, родини 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у списках обміну своїх рідних та їхніх побратимів так і не побачили. Росія досі утримує їх у темних застінках невідомості", - зазначають організатори акції.

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Окрім Києва, акції-нагадування відбуваються у низці інших міст України, зокрема у Павлограді, Одесі, Харкові, Кременчуці, Кривому Розі, Чернівцях, Івано-Франківську.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук