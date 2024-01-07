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На місці зруйнованого будинку в Покровську рятувальники вилучили тіло чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Станом на зараз рятувальники розібрали 62 тонн зруйнованих елементів будинків. Проводиться збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 15:00 7 січня на місці двох зруйнованих внаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла 2 осіб, врятовано 1 чоловіка, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 3 осіб, з них 2 дітей", - ідеться в повідомленні.

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- у с. Рівне Покровського району вилучено тіло дитини 2020 р.н. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей, розібрано 40 т зруйнованих елементів будинку. Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

На місці обстрілу залучено відділення БПЛА. Для надання психологічної допомоги постраждалим працює психолог ДСНС.

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Всього для проведення робіт залучено 76 осіб та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС - 33 особи та 9 од. техніки, кінологічні розрахунки Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес" (12 осіб, 9 собак та 2 од. техніки), від Національної поліції - 26 осіб та 5 од. техніки, від місцевих органів влади - 3 особи та 2 од. техніки, від підприємства МетІнвест 2 особи, 2 од. техніки.

Нагадаємо, 6 січня окупанти обстріляли приватний сектор міста Покровська в Донецькій області. Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська. Під удар потрапив приватний сектор міста - зруйновано 6 будинків.

На місці зруйнованого будинку в Покровську рятувальники вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 01
На місці зруйнованого будинку в Покровську рятувальники вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 02
На місці зруйнованого будинку в Покровську рятувальники вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 03
На місці зруйнованого будинку в Покровську рятувальники вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 04
На місці зруйнованого будинку в Покровську рятувальники вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 05
На місці зруйнованого будинку в Покровську рятувальники вилучили тіло чоловіка, - ДСНС 06

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